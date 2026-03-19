В Україні триває кампанія з декларування незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів - МВС

В Україні триває кампанія декларування з незареєстрованої вогнепальної зброї, яка дозволяє легалізувати володіння та уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що для того щоб взяти участь в програмі, слід повідомити про знахідку чи наявну зброю за номером 102 або 112, та прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування зброї або боєприпасів упродовж 24 годин.

Після декларування зброю можна залишити собі на законних підставах або добровільно здати поліції.

Декларуванню підлягає будь-яка вогнепальна зброя, окрім нарізної калібру від 12,7 мм і більше та боєприпасів до неї, кулеметів, вогнеметів, мінометів та інших видів важкого озброєння, що перебувають на озброєнні військових - йдеться у повідомленні.

