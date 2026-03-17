Старосту села на Миколаївщині затримали за стрілянину у помічницю, жінка загинула - поліція
Київ • УНН
У Баштанському районі підозрюють посадовця у тому, що під час конфлікту стріляв у жінку з мисливської рушниці. Поліція затримала зловмисника та встановлює всі обставини вбивства.
У Миколаївській області затримали старосту села за смертельну стрілянину з рушниці у помічницю в приміщенні старостату, поліцейські встановлюють обставини вбивства жінки, повідомили у вівторок у ГУНП в області, пише УНН.
Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула
На місце події, як зазначається, негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку.
Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Знаряддя злочину - мисливську рушницю вилучено
Наразі правоохоронці здійснюють комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.
