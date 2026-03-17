Старосту села на Николаевщине задержали за стрельбу в помощницу, женщина погибла - полиция
Киев • УНН
В Баштанском районе подозревают должностное лицо в том, что во время конфликта стрелял в женщину из охотничьего ружья. Полиция задержала злоумышленника и устанавливает все обстоятельства убийства.
В Николаевской области задержали старосту села за смертельную стрельбу из ружья в помощницу в помещении старостата, полицейские устанавливают обстоятельства убийства женщины, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.
Предварительно установлено, что староста одного из сел Баштанского района в помещении старостата во время конфликта произвел выстрел в свою помощницу, в результате чего она погибла
На место происшествия, как отмечается, немедленно прибыли руководство, следственно-оперативная группа и оперативники районного отдела полиции, следователи следственного управления, эксперты-криминалисты областного главка полиции, а также оперативники управления уголовного розыска.
Мужчину полицейские задержали в процессуальном порядке. Орудие преступления - охотничье ружье изъято
Сейчас правоохранители осуществляют комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
