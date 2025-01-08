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В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр

В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр

Киев  •  УНН

 • 3145 просмотра

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В Украине при поддержке программы "МХП Поруч" создают новый современный протезно-реабилитационный центр.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и Protez Foundation подписали меморандум о сотрудничестве по созданию современного протезно-реабилитационного центра, который изменит жизнь тысяч защитников и защитниц. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда, передает УНН.

Детали

Центр будет обеспечивать полный цикл реабилитационного процесса для раненых бойцов: изготовление и настройку протезов, до- и послепротезную реабилитацию, поддержку и возвращение к активному образу жизни.

"Наш Фонд выделил 4 млн грн на приобретение необходимого реабилитационного оборудования, а Protez Foundation возьмет на себя обязательства по строительству, оснащению и обучению персонала созданного центра", - комментируют в "МХП-Громаді".

"В рамках программы "МХП Поруч" мы поддерживаем реабилитационные центры по всей Украине. Начало сотрудничества с Protez Foundation поможет нашим героям встать на ноги и вернуться к гражданской жизни и к своим семьям с новыми силами", - добавляет директор Благотворительного фонда Александр Пахолюк.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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