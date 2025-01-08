В Україні за підтримки програми "МХП Поруч" створюють новий сучасний протезно-реабілітаційний центр
Київ • УНН
В Україні за підтримки програми "МХП Поруч" створюють новий сучасний протезно-реабілітаційний центр.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" та Protez Foundation підписали меморандум про співпрацю щодо створення сучасного протезно-реабілітаційного центру, який змінить життя тисяч захисників та захисниць. Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду, передає УНН.
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Центр забезпечуватиме повний цикл реабілітаційного процесу для поранених бійців: виготовлення і налаштування протезів, до- та післяпротезну реабілітацію, підтримку та повернення до активного способу життя.
"Наш Фонд виділив 4 млн грн на придбання необхідного реабілітаційного обладнання, а Protez Foundation візьме на себе зобов’язання щодо будівництва, оснащення та навчання персоналу створеного центру", - коментують у "МХП-Громаді".
"У межах програми "МХП Поруч" ми підтримуємо реабілітаційні центри по всій Україні. Початок співпраці з Protez Foundation допоможе нашим героям стати на ноги і повернутися до цивільного життя та до своїх родин з новими силами", - додає директор Благодійного фонду Олександр Пахолюк.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.
"МХП Поруч" - програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.