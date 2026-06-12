В Украине появилась стратегия развития промышленности на базе критических ископаемых
Киев • УНН
Правительство одобрило стратегию развития промышленности на базе критических полезных ископаемых до 2056 года. План направлен на привлечение капитала и создание новых производств.
Правительство одобрило стратегию развития промышленности на базе критических полезных ископаемых, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.
Правительство одобрило Стратегию развития промышленности на основе критических полезных ископаемых до 2056 года и утвердило операционный план по ее реализации на 2026–2028 годы
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Стратегия, как указано, "определяет долгосрочные подходы к развитию промышленности на основе критических полезных ископаемых и предусматривает создание условий для развития производств с высокой добавленной стоимостью".
Документ, как отмечается, также направлен на решение системных проблем отрасли и глобальных вызовов:
- устаревшие геологические данные;
- сложные разрешительные процедуры;
- нехватка кадров;
- инфраструктурные ограничения;
- глобальные вызовы, связанные с концентрацией цепочек поставок критического сырья и рисками перебоев на мировых рынках.
"Стратегия до 2056 года задает для отрасли понятную траекторию развития. Это комплексное видение, которое помогает сфокусировать наши инициативы и действия. Также для нас этот документ — это в первую очередь возможность лучше приоритезировать ключевые направления развития отрасли, требующие привлечения капитала, технологий и долгосрочных off-take контрактов", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.
Документ разработан в соответствии с Планом приоритетных действий правительства и обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
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