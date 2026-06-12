В Украине появилась стратегия развития промышленности на базе критических ископаемых

$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 4172 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 11081 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 13575 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 21886 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 17441 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 19734 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 37668 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26515 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41770 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34557 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.3м/с
75%
747мм
Популярные новости
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 16181 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo12 июня, 07:57 • 25062 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 13492 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 10565 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 6240 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 6352 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 10621 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 21886 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 37668 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 43901 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Фридрих Мерц
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Село
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo14:17 • 868 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 1958 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 13537 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 78108 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 63248 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Instagram
Facebook
Золото
СВИФТ

В Украине появилась стратегия развития промышленности на базе критических ископаемых

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Правительство одобрило стратегию развития промышленности на базе критических полезных ископаемых до 2056 года. План направлен на привлечение капитала и создание новых производств.

В Украине появилась стратегия развития промышленности на базе критических ископаемых

Правительство одобрило стратегию развития промышленности на базе критических полезных ископаемых, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Правительство одобрило Стратегию развития промышленности на основе критических полезных ископаемых до 2056 года и утвердило операционный план по ее реализации на 2026–2028 годы

- сообщили в министерстве.

Правительство утвердило перечни критических и стратегических полезных ископаемых и месторождений для соглашений14.07.25, 13:59 • 3902 просмотра

Стратегия, как указано, "определяет долгосрочные подходы к развитию промышленности на основе критических полезных ископаемых и предусматривает создание условий для развития производств с высокой добавленной стоимостью".

Документ, как отмечается, также направлен на решение системных проблем отрасли и глобальных вызовов:

  • устаревшие геологические данные;
    • сложные разрешительные процедуры;
      • нехватка кадров;
        • инфраструктурные ограничения;
          • глобальные вызовы, связанные с концентрацией цепочек поставок критического сырья и рисками перебоев на мировых рынках.

            "Стратегия до 2056 года задает для отрасли понятную траекторию развития. Это комплексное видение, которое помогает сфокусировать наши инициативы и действия. Также для нас этот документ — это в первую очередь возможность лучше приоритезировать ключевые направления развития отрасли, требующие привлечения капитала, технологий и долгосрочных off-take контрактов", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин. 

            Документ разработан в соответствии с Планом приоритетных действий правительства и обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. 

            Украина одобрила стратегию декарбонизации экономики и обновила климатический план12.06.26, 13:20 • 1610 просмотров

            Юлия Шрамко

            ЭкономикаПолитика
            Законы
            Кабинет Министров Украины
            Европейский Союз
            Украина