В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

9 июня, в воскресенье, на юге и юго-востоке Украины днем ожидают до 32 градусов тепла. Об этом сообщил Укргидрометцентр, передает УНН.

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По Украине ожидаемая температура ночью составляет 11-16 градусов, днем – 23-28 градусов. Однако на юге и юго-востоке температура ночью составляла 16-21 градусов, а днем будет достигать 27-32 градусов, заявляет ведомство.

В стране прогнозируется переменная облачность.

В западных, восточных, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, однако на остальной территории Украины без осадков, пишет Укргидрометцентр.

Ветер прогнозируется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду, в западных областях будет юго-восточный, 7-12 м/с, а местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

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