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В Україні очікують до +32°С на півдні – Укргідрометцентр

В Україні очікують до +32°С на півдні – Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 23463 перегляди

9 червня в Україні очікується температура до +32°C на півдні та південному сході, мінлива хмарність, в окремих регіонах можливі дощі та грози.

9 червня, у неділю, на півдні та південному сході України вдень очікують до 32 градусів тепла. Про це повідомив Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

По Україні очікувана температура вночі становить 11-16 градусів, вдень – 23-28 градусів. Проте на півдні та південному сході температура вночі становила 16-21 градусів, а вдень сягатиме 27-32 градусів, заявляє відомство.

У країні прогнозується мінлива хмарність.

У західних, східних, вдень і у Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, проте на решті території України без опадів, пише Укргідрометцентр.

Вітер прогнозується південно-західний, швидкістю 5-10 метрів на секунду, у західних областях буде південно-східний, 7-12 м/с, а місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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