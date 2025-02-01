В Украине отменили аварийные отключения после ракетной атаки рф

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
06:30 • 84901 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 129232 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 124801 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 122801 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 120216 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 115118 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 110579 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
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В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133249 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132370 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине отменили аварийные отключения после ракетной атаки рф

В Украине отменили аварийные отключения после ракетной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 2441 просмотра

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Укрэнерго сообщило об отмене аварийных отключений электроэнергии по всей стране. Ранее ограничения были введены из-за ракетной атаки со стороны РФ.

Аварийные отключения электроэнергии, введенные в связи с ракетной атакой РФ, уже отменили, сообщили в субботу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе

- сообщили в Укрэнерго.

Ранее Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений в ряде областей в связи с ракетной атакой рф.

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф01.02.25, 08:49 • 71220 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ukrenerhoУкрэнерго

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