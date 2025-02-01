В Украине отменили аварийные отключения после ракетной атаки рф
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило об отмене аварийных отключений электроэнергии по всей стране. Ранее ограничения были введены из-за ракетной атаки со стороны РФ.
Аварийные отключения электроэнергии, введенные в связи с ракетной атакой РФ, уже отменили, сообщили в субботу в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе
Ранее Укрэнерго сообщило о введении аварийных отключений в ряде областей в связи с ракетной атакой рф.
По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф01.02.25, 08:49 • 71220 просмотров