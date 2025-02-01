В Україні скасували аварійні відключення після ракетної атаки рф

Аварійні відключення електроенергії, введені у зв'язку з ракетною атакою рф, уже скасували, повідомили у суботу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Аварійні відключення скасовані. Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні - повідомили в Укренерго.

Раніше Укренерго повідомило про введення аварійних відключень у низці областей у зв'язку з ракетною атакою рф.

По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф