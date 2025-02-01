В Україні скасували аварійні відключення після ракетної атаки рф
Київ • УНН
Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень електроенергії по всій країні. Раніше обмеження були введені через ракетну атаку з боку РФ.
Аварійні відключення електроенергії, введені у зв'язку з ракетною атакою рф, уже скасували, повідомили у суботу у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Аварійні відключення скасовані. Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні
Раніше Укренерго повідомило про введення аварійних відключень у низці областей у зв'язку з ракетною атакою рф.
По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф01.02.25, 08:49 • 105779 переглядiв