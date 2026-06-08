В Украине обесточены девять областей в результате вражеских обстрелов и непогоды
Киев • УНН
Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в девяти регионах. Энергетики работают круглосуточно, а введение графиков на данный момент не планируется.
В Украине из-за боевых действий и непогоды обесточены потребители в девяти областях. В настоящее время ремонтные бригады работают круглосуточно, а введение графиков или ограничений потребления на сегодня не прогнозируется. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Из-за непогоды без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Применение ограничений на сегодня не прогнозируется. Актуальную информацию о любых изменениях в энергоснабжении можно найти на официальных ресурсах операторов системы распределения.
Активное энергопотребление рекомендуют перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию, что поможет снизить нагрузку на систему.
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