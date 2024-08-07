В Украине начался прием заявок на "Оскар"

В Украине стартовал прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар", сообщил Украинский Оскаровский комитет в среду, пишет УНН.

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"С 8 августа по 28 августа включительно Украинский Оскаровский комитет будет принимать заявки для участия фильмов в отборе на 97-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины", - говорится в сообщении.

В состав Украинского Оскаровского комитета вошло 14 человек, избранных среди членов Украинской киноакадемии. Председателем Украинского Оскаровского комитета стал Дмитрий Сухолиткий-Собчук, набравший наибольшее количество голосов.

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