В Украине начали реформу Гоструда по стандартам ЕС - разъяснение Минэкономики

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Правительство приняло постановление для обновления полномочий Гоструда и устранения дублирования функций. Реформа предусматривает цифровизацию и новые правила контроля.

В Украине начинают реформу Гоструда - первое соответствующее постановление правительства упорядочивает мандат службы. Детали разъяснили в Минэкономики 1 июня, пишет УНН.

Детали

"Принято постановление, которое является первым практическим шагом реформы. Документ обновляет положение о Гоструда, уточняет полномочия службы, создает основу для дальнейших нормативных и цифровых изменений", - указано в сообщении.

Обновление Гоструда: правительство сделало первый шаг и забрало у ведомства лишние функции29.05.26, 18:07 • 52460 просмотров

В Минэкономики назвали три ключевых направления:

  • упорядочение полномочий и устранение дублирования функций с другими органами власти;
    • оптимизация административных процедур;
      • усиление социально важных функций, связанных с контролем за трудоустройством людей с инвалидностью и государственной поддержкой и льготами для работодателей, которые создают доступные и безопасные условия труда.

        "Комплексная реформа Гоструда должна обеспечить прозрачность, эффективность и человекоцентричность работы этой инспекции как для работодателей, так и для работников", – сказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

        После принятия постановления Минэкономики подготовит изменения в собственные нормативно-правовые акты, необходимые для практического внедрения обновленных полномочий Гоструда. 

        Отдельным направлением реформы станет цифровизация услуг Гоструда. Речь идет о постепенном переводе ключевых процедур в цифровой формат, упрощении взаимодействия с работодателями и работниками, повышении прозрачности процессов и качества данных, а также создании более удобного доступа к сервисам в сфере труда и охраны труда.

        Общая цель реформы заключается в том, чтобы Гоструда стала институцией с четким мандатом, риск-ориентированным подходом, качественной экспертизой, современными цифровыми сервисами и предсказуемой практикой работы, соответствующей стандартам работы инспекций труда в странах ЕС. Такая модель должна уменьшить регуляторную неопределенность для бизнеса, усилить защиту трудовых прав и повысить доверие к государственному надзору в сфере труда.

        Кабмин утвердил проект нового Трудового кодекса: что предусматривается07.01.26, 19:37 • 5353 просмотра

        Юлия Шрамко

        ОбществоЭкономика
        Законы
        Кабинет Министров Украины
        Украина