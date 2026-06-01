В Украине начали реформу Гоструда по стандартам ЕС - разъяснение Минэкономики
Киев • УНН
Правительство приняло постановление для обновления полномочий Гоструда и устранения дублирования функций. Реформа предусматривает цифровизацию и новые правила контроля.
В Украине начинают реформу Гоструда - первое соответствующее постановление правительства упорядочивает мандат службы. Детали разъяснили в Минэкономики 1 июня, пишет УНН.
Детали
"Принято постановление, которое является первым практическим шагом реформы. Документ обновляет положение о Гоструда, уточняет полномочия службы, создает основу для дальнейших нормативных и цифровых изменений", - указано в сообщении.
В Минэкономики назвали три ключевых направления:
- упорядочение полномочий и устранение дублирования функций с другими органами власти;
- оптимизация административных процедур;
- усиление социально важных функций, связанных с контролем за трудоустройством людей с инвалидностью и государственной поддержкой и льготами для работодателей, которые создают доступные и безопасные условия труда.
"Комплексная реформа Гоструда должна обеспечить прозрачность, эффективность и человекоцентричность работы этой инспекции как для работодателей, так и для работников", – сказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.
После принятия постановления Минэкономики подготовит изменения в собственные нормативно-правовые акты, необходимые для практического внедрения обновленных полномочий Гоструда.
Отдельным направлением реформы станет цифровизация услуг Гоструда. Речь идет о постепенном переводе ключевых процедур в цифровой формат, упрощении взаимодействия с работодателями и работниками, повышении прозрачности процессов и качества данных, а также создании более удобного доступа к сервисам в сфере труда и охраны труда.
Общая цель реформы заключается в том, чтобы Гоструда стала институцией с четким мандатом, риск-ориентированным подходом, качественной экспертизой, современными цифровыми сервисами и предсказуемой практикой работы, соответствующей стандартам работы инспекций труда в странах ЕС. Такая модель должна уменьшить регуляторную неопределенность для бизнеса, усилить защиту трудовых прав и повысить доверие к государственному надзору в сфере труда.
