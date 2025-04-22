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В Украине на 48-м году жизни умер нардеп Жук, ранее представлявший Партию регионов

Киев • УНН

 • 3856 просмотра

На 48-м году жизни скончался бывший народный депутат Николай Жук. В Верховной Раде он возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства.

В Украине на 48-м году жизни умер нардеп Жук, ранее представлявший Партию регионов

На 48-м году жизни скончался народный депутат Николай Жук. Сообщается, что его смерти предшествовала продолжительная болезнь, пишет УНН со ссылкой на Верховную Раду.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в Верховной Раде Жук возглавлял подкомитет по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

"Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Светлая память", - говорится в сообщении.

Что известно о Николае Жуке

Николай Васильевич Жук родился 26 ноября 1979 года в Николаевской области. В 2006-2010 годах был депутатом Николаевского областного совета, а также заместителем председателя Николаевской областной организации Партии регионов.

В 2010 году Жук был избран депутатом Николаевского областного совета от округа № 7 (Березнеговатский район). С 2010 года председатель фракции Партии регионов в Николаевском областном совете, начальник Николаевского областного управления по делам молодежи и спорта.

На парламентских выборах 2012 года был избран народным депутатом Украины от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 129 Николаевской области. По результатам голосования одержал победу, набрав 48,04 % голосов избирателей.

Занимал должность председателя подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и детства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

В июле 2011 года стал президентом Муниципального баскетбольного клуба "Николаев". Находился на этой должности до апреля 2015 года.

Дополнение

На 57-м году жизни умер народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз из группы "Восстановление Украины". Его смерть подтвердили Верховная Рада и сын.

Павел Зинченко

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