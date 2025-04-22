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В Україні на 48 році життя помер нардеп Жук, який раніше представляв Партію регіонів

Київ • УНН

 • 4066 перегляди

На 48-му році життя помер колишній народний депутат Микола Жук. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства.

В Україні на 48 році життя помер нардеп Жук, який раніше представляв Партію регіонів

На 48 році життя помер народний депутат Микола Жук. Повідомляється, що його смерті передувала довготривала хворова, пише УНН з посиланням на Верховну Раду.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що у Верховній Раді Жук очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять", - говориться у повідомленні.

Що відомо про Миколу Жука

Микола Васильович Жук народився 26 листопада 1979 року на Миколаївщині. В 2006-2010 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови Миколаївської обласної організації Партії регіонів.

В 2010 році Жук був обраний депутатом Миколаївської обласної ради від округу № 7 (Березнегуватський район). З 2010 року голова фракції Партії регіонів у Миколаївській обласній раді, начальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту.

На парламентських виборах 2012 році був обраний народним депутатом України від Партії регіонів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 129 Миколаївської області. За результатами голосування здобув перемогу, набравши 48,04 % голосів виборців.

Обіймав посаду голови підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

У липні 2011 року став президентом Муніципального баскетбольного клубу "Миколаїв". Перебував на цій посаді до квітня 2015 року.

Доповнення

На 57-му році життя помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз з групи "Відновлення України". Його смерть підтвердили Верховна Рада та син.

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