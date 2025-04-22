В Україні на 48 році життя помер нардеп Жук, який раніше представляв Партію регіонів
Київ • УНН
На 48-му році життя помер колишній народний депутат Микола Жук. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства.
На 48 році життя помер народний депутат Микола Жук. Повідомляється, що його смерті передувала довготривала хворова, пише УНН з посиланням на Верховну Раду.
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Повідомляється, що у Верховній Раді Жук очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
"Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного. Світла пам’ять", - говориться у повідомленні.
Що відомо про Миколу Жука
Микола Васильович Жук народився 26 листопада 1979 року на Миколаївщині. В 2006-2010 роках був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови Миколаївської обласної організації Партії регіонів.
В 2010 році Жук був обраний депутатом Миколаївської обласної ради від округу № 7 (Березнегуватський район). З 2010 року голова фракції Партії регіонів у Миколаївській обласній раді, начальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту.
На парламентських виборах 2012 році був обраний народним депутатом України від Партії регіонів по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 129 Миколаївської області. За результатами голосування здобув перемогу, набравши 48,04 % голосів виборців.
Обіймав посаду голови підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
У липні 2011 року став президентом Муніципального баскетбольного клубу "Миколаїв". Перебував на цій посаді до квітня 2015 року.
Доповнення
На 57-му році життя помер народний депутат України IX скликання Володимир Мороз з групи "Відновлення України". Його смерть підтвердили Верховна Рада та син.