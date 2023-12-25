В Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы - глава МИД Чехии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.
Наша главная задача - держать россию как можно дальше от наших границ. Это то, на что должна быть направлена наша политика. Об этом в интервью чешскому агентству ČTK заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский, передает УНН.
"Мы должны осознавать, что в Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы, страны Балтии", - сказал Липавский. В результате Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО), а Швеция близка к членству. По его словам, помощь Украине - военная, гуманитарная, финансовая, политическая или моральная - также в пользу европейской безопасности. "Если Украина упадет, мы столкнемся с россией немного ближе - буквально на границах Евросоюза, очень близко к Чехии, и мы не должны этого допустить", - добавил он.
По словам Липавского, усталость от войны, о которой часто говорят, проявляется по-разному. "Однако если будет так, что мы устанем от собственной безопасности, то теряем и свободу, и суверенитет", - отметил министр. Он также считает важным объяснить общественности поддержку Украины.
По словам Липавского, недавнее заседание Европейского совета показало, что европейские государства способны договариваться. "Хотя мы видели, что Венгрия блокировала некоторые вещи в течение длительного времени, она все еще блокирует некоторые вещи", - сказал он. Из-за вето Венгрии саммит ЕС не согласовал пересмотр долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, который бы учитывал необходимость долгосрочной поддержки Украины в обороне от российской агрессии и других текущих действий.
"Я регулярно говорю всем в Европе, что наша главная задача - держать россию как можно дальше от наших границ. Это то, на что должна быть направлена наша политика. Дебаты непростые, но мы видим, что европейские страны способны в итоге договориться", - сказал Липавский.
Он считает, что окончательно договоренности удастся найти на внеочередном саммите 1 февраля. "Я понимаю, когда некоторые страны-члены ЕС так называемо конструктивно воздерживаются, например, мы это неоднократно наблюдаем с финансированием военной помощи. Это не только Венгрия, это также страны, которые имеют политику нейтралитета - Австрия или Ирландия. Они делают таким образом, который не будет мешать другим странам укреплять безопасность Украины и повышать шансы Украины защититься от российского давления", - добавил глава МИД Чехии.
В Украине мы сдерживаем российскую имперскую экспансию, которая точит зубы в регион Центральной Европы - глава МИД Чехии
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил необходимость держать россию подальше от европейских границ, поддерживая Украину для обеспечения региональной безопасности. Он выделил это как ключевую цель политики, упомянув о потенциальных вызовах для консенсуса в ЕС.
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