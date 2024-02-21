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В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот

В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:17  •  9541 просмотра

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По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", это самый высокий показатель за последние 11 лет. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 82 609 уголовных производств по обвинениям в мошенничестве было открыто за прошлый год. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Последний раз рекорд по делам по этому уголовному производству был установлен в 2013 году - тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого цифра шла на спад вплоть до начала полномасштабного вторжения.

Уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытое производство. Для сравнения, это в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года.

Зато дел по ст. 190, которые доходят до суда, с начала большой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то в течение двух последних лет - только 18%.

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Напомним

По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ukrainaУкраина
В Україні кількість справ про шахрайство сягнула історичного максимуму у 2023 році – Опендатабот
The number of fraud cases in Ukraine reached a historic high in 2023 - Opendatabot
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В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот

По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.

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