В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот
Киев • УНН
По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
В 2023 году в Украине было открыто 82 609 уголовных производств по ст. 190 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество", это самый высокий показатель за последние 11 лет. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 82 609 уголовных производств по обвинениям в мошенничестве было открыто за прошлый год. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за долгое время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.
Последний раз рекорд по делам по этому уголовному производству был установлен в 2013 году - тогда количество новых производств достигло 47 142. После этого цифра шла на спад вплоть до начала полномасштабного вторжения.
Уже в январе 2024 года был зафиксирован новый антирекорд - 8 421 открытое производство. Для сравнения, это в 1,4 раза больше правонарушений, чем в январе 2023 года.
Зато дел по ст. 190, которые доходят до суда, с начала большой войны стало меньше. Если в 2021 году их было 34%, то в течение двух последних лет - только 18%.
Напомним
По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.
В Украине количество дел о мошенничестве достигло исторического максимума в 2023 году - Опендатабот
По данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество случаев мошенничества в Украине достигло исторического максимума - 82 609, что в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.
"Так не работает" - секретарь СНБО о том, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины
Данилов, комментируя то, может ли путин и Трамп за спиной Киева решать судьбу Украины, заявил, что это так не работает.
Данилов относительно законопроекта о мобилизации: "Этот закон должен быть на всю жизнь"
Секретарь СНБО отметил, что законопроект о мобилизации в Украине должен четко определять обязанности и права граждан, а также быть принят "на всю жизнь нашей страны".
"У них нет сил": Буданов оценил возможности врага и высказался об Авдеевке
Руководитель украинской военной разведки оценил возможности врага и высказался об Авдеевке.
Минагрополитики: на уровне министров есть постоянный диалог, на днях будет "активное взаимодействие" по польской блокаде границы
Министерство аграрной политики Украины находится в постоянном диалоге с Министерством сельского хозяйства Польши по ситуации на украинско-польской границе.
Синдром дефицита внимания мог быть эволюционным преимуществом
Исследование показало, что участники с более высокими показателями СДВГ были более склонны покидать свою местность и искать новые ягодники, что свидетельствует о том, что некоторые черты СДВГ, возможно, помогали первобытным людям искать новые источники пищи.
Из-за обстрелов россиян ЗАЭС осталась на одной линии питания, дефицита электричества нет - Минэнерго
Министерство энергетики сообщило, что российские обстрелы оставили Запорожскую атомную электростанцию на одной линии электропередач.
Наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова: задержана российская агентка
СБУ задержала российского агента, которая наводила ракетные удары по гражданским домам Харькова, корректируя координаты и отправляя фотографии потенциальных целей.
Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф
Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.