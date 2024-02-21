В Україні кількість справ про шахрайство сягнула історичного максимуму у 2023 році – Опендатабот

У 2023 році в Україні було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство", Це найвищий показник за останніх 11 років. Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Офісу генпрокурора, пише УНН.



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Зазначається, що 82 609 кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито за минулий рік. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році — тоді кількість нових проваджень сягнула 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.

Вже у січні 2024 року було зафіксовано новий антирекорд — 8 421 відкрите провадження. До порівняння, це в 1,4 раза більше правопорушень, ніж у січні 2023 року.

Натомість справ за ст. 190, які доходять до суду, від початку великої війни поменшало. Якщо у 2021 році їх було 34%, то протягом двох останніх років — лише 18%.

Нагадаємо

За даними Міністерства внутрішніх справ, кількість осіб, оголошених у розшук в Україні у 2023 році, сягнула нового рекордного рівня - 7422, причому найпоширенішою причиною розшуку є колабораціонізм.