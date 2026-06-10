В Украине из-за обстрелов частично обесточены шесть областей, на Харьковщине БПЛА атаковал авто энергетиков - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за обстрелов обесточены шесть областей, а на Харьковщине БПЛА атаковал авто энергетиков. Ограничений потребления на 10 июня не прогнозируют.
В Украине в результате обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточенными остаются шесть областей. В Харьковской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль энергетиков, пострадавших нет. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В Харьковской области вражеский БПЛА атаковал служебный автомобиль энергетиков. К счастью, обошлось без пострадавших
Применение ограничений электроснабжения 10 июня не прогнозируется. Информацию о возможных изменениях в работе энергосистемы потребителям советуют отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
В то же время активное потребление электроэнергии рекомендуют переносить на дневной период — с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают по возможности экономно пользоваться электроэнергией, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
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