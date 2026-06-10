Харьков подвергся массированной атаке дронов - зафиксировано 26 ударов, пострадали 5 человек
Киев • УНН
российские войска нанесли 26 ударов БпЛА по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. Пять женщин получили помощь из-за острой реакции на стресс.
российские войска утром 10 июня совершили массированную атаку беспилотниками по Харькову. Под ударом оказались Холодногорский и Киевский районы города. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, в результате ударов в Холодногорском районе произошли пожары. Всего враг нанес 26 ударов БпЛА по городу.
На рассвете враг нанес 26 ударов БпЛА по Харькову. Под массированной атакой находился Холодногорский район. В результате "прилетов" вспыхнули пожары
Есть пострадавшие
По состоянию на утро известно о пяти пострадавших. У всех медики диагностировали острую реакцию на стресс.
68-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс в результате вражеских ударов по Холодногорскому району Харькова. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь
Позже за помощью к врачам обратились еще три женщины в возрасте 81, 35 и 42 года. Всем пострадавшим помощь оказали медики.
Также зафиксировано попадание беспилотника в Киевском районе Харькова. Информация о разрушениях и других последствиях обстрела уточняется.
На местах ударов работают экстренные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
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