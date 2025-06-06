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В Украине инфляция достигла локального максимума: Нацбанк объяснил скачок цен

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В мае 2025 года инфляция в Украине превысила 15%, достигнув локального максимума. На цены повлияли заморозки, подорожание сырья, а также рост производственных затрат.

В Украине инфляция достигла локального максимума: Нацбанк объяснил скачок цен

В Украине в апреле и мае продолжался рост потребительских цен. В мае инфляция достигла локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка (июнь 2025 года), передает УНН.

Детали

Нацбанк не указывает цифры роста цен, однако согласно графику, годовая инфляция в мае превысила 15%. 

Рост цен на сырые продукты стремительно ускорялся, инфляция обработанных продуктов оставалась высокой.

В апреле и мае продолжался рост потребительских цен. По оценкам НБУ, майская инфляция достигла своего локального максимума, который, вероятно, был несколько выше, чем ожидалось

- говорится в обзоре.

Отмечается, что на ценах продовольствия сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая. В то же время после замедления базовой инфляции в апреле ее ожидаемое ускорение в мае соответствовало прогнозу НБУ.

В обзоре НБУ сообщается, что инфляционные ожидания экономических агентов хотя и несколько ухудшились, но оставались достаточно устойчивыми и значительно ниже текущего уровня инфляции. Этому способствовали и меры НБУ по обеспечению защиты гривневых сбережений от инфляционного обесценивания и поддержанию устойчивости валютного рынка.

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Рост цен на сырые продукты стремительно ускорялся, инфляция обработанных продуктов оставалась высокой

"Рост цен на сырые продукты ускорился вследствие остаточных эффектов низких прошлогодних урожаев, весенних заморозков и смещения сезонности спроса на отдельные продукты. Быстрее дорожали мука и крупы, а цены на фрукты и овощи росли из-за низкого предложения продукции удовлетворительного качества. В то же время поступление импортной продукции и первые партии тепличных овощей несколько сдержали рост цен", - говорится в обзоре.

Отмечается, что по-прежнему фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в том числе на сырье и оплату труда.

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О ценах на топливо

Сообщается, что рост цен на топливо ожидаемо замедлился, учитывая удешевление импорта. В то же время постепенный рост спроса и укрепление курса евро оказывали повышательное давление на цены

Продолжалось подорожание отдельной подакцизной продукции из-за роста производственных затрат, усиления мер борьбы с теневым предложением, налоговых изменений для производителей и импортеров табачной продукции (повышение акцизов и перевод их в евро в конце марта 2025 года; применение коэффициента 1.1 к МПЗ с 01.04.25 до 31.12.25). Благодаря укреплению курса гривны к доллару ослабилось давление на цены фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования. В то же время мораторий на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ в дальнейшем сдерживал административную инфляцию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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