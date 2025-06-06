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В Україні інфляція сягнула локального максимуму: Нацбанк пояснив стрибок цін

Київ • УНН

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У травні 2025 року інфляція в Україні перевищила 15%, досягнувши локального максимуму. На ціни вплинули заморозки, дорожчання сировини, а також зростання виробничих витрат.

В Україні інфляція сягнула локального максимуму: Нацбанк пояснив стрибок цін

В Україні у квітні та травні тривало зростання споживчих цін. У травні інфляція досягла локального максимуму, який, імовірно, був дещо вищим, ніж очікувалося. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку (червень 2025 року), передає УНН.

Деталі

Нацбанк не вказує цифри зростання цін, проте згідно з графіком, річна інфляція в травні перевищила 15%. 

Зростання цін на сирі продукти стрімко пришвидшувалося, інфляція оброблених продуктів залишалася високою

У квітні та травні тривало зростання споживчих цін. За оцінками НБУ, травнева інфляція сягнула свого локального максимуму, який, імовірно, був дещо вищим, ніж очікувалося

- ідеться в огляді.

Зазначається, що на цінах продовольства позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю. Натомість після сповільнення базової інфляції у квітні її очікуване пришвидшення в травні відповідало прогнозу НБУ.

В огляді НБУ повідомляється, що інфляційні очікування економічних агентів хоча й дещо погіршилися, але залишалися доволі стійкими та значно нижчими за поточний рівень інфляції. Цьому сприяли й заходи НБУ із забезпечення захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та підтримання стійкості валютного ринку.

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Зростання цін на сирі продукти стрімко пришвидшувалося, інфляція оброблених продуктів залишалася високою

"Зростання цін на сирі продукти пришвидшилося внаслідок залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв, весняних приморозків і зміщення сезонності попиту на окремі продукти. Швидше дорожчали борошно й крупи, а ціни на фрукти та овочі зростали через низьку пропозицію продукції задовільної якості. Водночас надходження імпортної продукції й перші партії тепличних овочів дещо стримали зростання цін", - ідеться в огляді.

Зазначається, що як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, у тому числі на сировину та оплату праці.

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Про ціни на пальне

Повідомляється, що зростання цін на паливо очікувано сповільнилося з огляду на здешевлення імпорту. Водночас поступове зростання попиту і зміцнення курсу євро чинили підвищувальний тиск на ціни

Тривало подорожчання окремої підакцизної продукції через зростання виробничих витрат, посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією, податкові зміни для виробників та імпортерів тютюнової продукції (підвищення акцизів і переведення їх у євро наприкінці березня 2025 року; застосовування коефіцієнту 1.1 до МПЗ з 01.04.25 до 31.12.25). Завдяки зміцненню курсу гривні до долара послабився тиск на ціни фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ надалі стримував адміністративну інфляцію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаФінанси
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