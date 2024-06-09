В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб

В Украине сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Через несколько недель должны начаться первые испытания таких бомб. Об этом сообщил начальник авиации командования ВС ВСУ Сергей Голубцов проекту Радио Свободы - Донбасс.Реалии, передает УНН.

У нас сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, надо подобрать GPS-модуль, а также модуль управления. Эти работы проводятся и через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб уже украинских - рассказал Голубцов.

Он отметил, что сейчас Украина использует авиабомбы западного производства- GBU-39, GBU-62.

"Разных калибров, разных боевых частей, как проникающих, так и кассетного типа. Зависит от того, какая это цель. Их эффективность впечатляет", - сказал Голубцов.

Дополнение

Украина начала использовать кассетные боеприпасы в 2023 году.

18 июля 2023 года тогда еще командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский подтверждал, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину.