В Украине идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб
Киев • УНН
Украина работает над переоснащением и созданием собственных корректируемых авиабомб на основе обычных свободнопадающих, и ожидается, что первые испытания начнутся через несколько недель.
В Украине сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Через несколько недель должны начаться первые испытания таких бомб. Об этом сообщил начальник авиации командования ВС ВСУ Сергей Голубцов проекту Радио Свободы - Донбасс.Реалии, передает УНН.
У нас сейчас идут работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных вольнопадающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы, надо подобрать крыло, надо подобрать GPS-модуль, а также модуль управления. Эти работы проводятся и через несколько недель мы должны начать первые испытания первых партий таких бомб уже украинских
Он отметил, что сейчас Украина использует авиабомбы западного производства- GBU-39, GBU-62.
"Разных калибров, разных боевых частей, как проникающих, так и кассетного типа. Зависит от того, какая это цель. Их эффективность впечатляет", - сказал Голубцов.
Дополнение
Украина начала использовать кассетные боеприпасы в 2023 году.
18 июля 2023 года тогда еще командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский подтверждал, что американские кассетные боеприпасы прибыли в Украину.
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