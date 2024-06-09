В Україні йдуть роботи з переобладнання та створенню своїх корегованих авіабомб
Київ • УНН
Україна працює над переоснащенням і створенням власних коректованих авіабомб на основі звичайних вільнопадаючих, і очікується, що перші випробування почнуться через кілька тижнів.
В Україні наразі йдуть роботи з переобладнання та створенню своїх корегованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Через декілька тижнів мають розпочатися перші випробування таких бомб. Про це повідомив начальник авіації Командування ПС ЗСУ Сергій Голубцов проекту Радіо Свободи - Донбасу.Реалії, передає УНН.
У нас зараз йдуть роботи по переобладнанню та створенню своїх корегованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих. Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, треба підібрати GPS-модуль, а також модуль управління. Ці роботи проводяться й через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб вже українських
Він зазначив, що наразі Україна використовує авіабомби західного виробництва - GBU-39, GBU-62.
"Різних калібрів, різних бойових частин, як проникаючих, так й касетного типу. Залежить від того, яка це ціль. Їх ефективність вражає", - сказав Голубцов.
Доповнення
Україна почала використовувати касетні боєприпаси у 2023 році.
18 липня 2023 року тоді ще командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський підтверджував, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну.