В Украине фиксируют смерть животных от бешенства - есть пострадавшие среди людей

По Украине распространяются случаи бешенства среди животных, передает УНН со ссылкой на ЭКО-информ.

Детали

В частности, известно о случаях бешенства у животных на Днепропетровщине. В этом году там зафиксирован рост количества рыжих лисиц в 2,5 раза, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Сообщается, что недавно в Никопольском районе Днепропетровской области дикая лиса напала на женщину, которая шла с двумя детьми прямо на улице ее поселка. Медики обнаружили у пострадавшей множественные укушенные раны на обеих ногах. Случай бешенства зафиксирован также в Вересах Житомирской области.

"Владелица кота сообщила о его смерти. Исследования подтвердили бешенство. Карантин в Вересах объявлен на 60 дней. Также по результатам исследования проб погибшей собаки бешенство обнаружили в селе Осовка. Введен карантин", - говорится в сообщении.

В Люблинецкой громаде Волынской области из-за гибели котенка с бешенством ветеринары привили 205 домашних кошек и собак. Карантин в громаде действует уже почти два месяца.

В Закарпатской области с начала 2024 года зарегистрировано уже 6 случаев бешенства среди животных. В Ровенской области зафиксирован случай заболевания кота бешенством. Также случай бешенства выявлен на Тернопольщине. Кроме того, случаи бешенства зафиксированы во Львовской, Черкасской и Винницкой областях (11 случаев бешенства у животных с начала 2024 года).