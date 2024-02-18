В Украине фиксируют смерть животных от бешенства - есть пострадавшие среди людей
Киев • УНН
Случаи бешенства среди животных растут во многих регионах Украины, сообщается о нападениях на людей, а в нескольких громадах введены карантинные ограничения.
По Украине распространяются случаи бешенства среди животных, передает УНН со ссылкой на ЭКО-информ.
Детали
В частности, известно о случаях бешенства у животных на Днепропетровщине. В этом году там зафиксирован рост количества рыжих лисиц в 2,5 раза, сообщает председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Сообщается, что недавно в Никопольском районе Днепропетровской области дикая лиса напала на женщину, которая шла с двумя детьми прямо на улице ее поселка. Медики обнаружили у пострадавшей множественные укушенные раны на обеих ногах. Случай бешенства зафиксирован также в Вересах Житомирской области.
"Владелица кота сообщила о его смерти. Исследования подтвердили бешенство. Карантин в Вересах объявлен на 60 дней. Также по результатам исследования проб погибшей собаки бешенство обнаружили в селе Осовка. Введен карантин", - говорится в сообщении.
В Люблинецкой громаде Волынской области из-за гибели котенка с бешенством ветеринары привили 205 домашних кошек и собак. Карантин в громаде действует уже почти два месяца.
В Закарпатской области с начала 2024 года зарегистрировано уже 6 случаев бешенства среди животных. В Ровенской области зафиксирован случай заболевания кота бешенством. Также случай бешенства выявлен на Тернопольщине. Кроме того, случаи бешенства зафиксированы во Львовской, Черкасской и Винницкой областях (11 случаев бешенства у животных с начала 2024 года).
В Украине фиксируют смерть животных от бешенства - есть пострадавшие среди людей
Случаи бешенства среди животных растут во многих регионах Украины, сообщается о нападениях на людей, а в нескольких громадах введены карантинные ограничения.
Враг более 50 раз ударил по Харьковщине авиабомбами, ракетами и из артиллерии: есть погибший и семеро раненых
За минувшие сутки российские военные более 50 раз атаковали Харьковскую область, используя авиабомбы, ракеты и артиллерию, в результате чего один человек погиб и еще семеро получили ранения.
Зеленский и Байден планируют в ближайшее время провести онлайн-разговор
Зеленский и Байден договорились провести онлайн-встречу в рамках G7 в ближайшее время и оставаться на постоянной связи.
Гуменюк назвала основные "инструменты" рф для атак на левом берегу Херсонщины
россияне в основном атакуют левый берег Херсонской области с помощью пехотных штурмов и боев из стрелкового оружия, а не с использованием бронетехники.
ВСУ были вынуждены отступить из Авдеевки из-за ограниченных запасов боеприпасов - Байден
Из-за ограниченных поставок боеприпасов, вызванных бездействием Конгресса США, украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки 17 февраля.
По Херсонщине россияне выпустили более 130 снарядов, есть погибший и 8 раненых
За минувшие сутки российские войска выпустили 131 снаряд по Херсонской области, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Армия рф ночью атаковала Полтавщину: ударила по объекту инфраструктуры
Российские военные ночью атаковали объект инфраструктуры в Полтавской области с помощью ударных беспилотников, что вызвало пожар, который впоследствии удалось потушить.
Вражеские атаки в Николаевской области: Без жертв среди гражданского населения
Вражеские обстрелы и атаки беспилотников в Николаевской области повредили транспортную и портовую инфраструктуру в Очакове, но не нанесли ущерб гражданскому населению.
Воздушные силы сбили 12 "Shahed", 1 ракету Х-59 и приземлили истребитель-бомбардировщик Су-34
Во время российской воздушной атаки украинские ПВО сбили 12 беспилотников "Шахид", 1 ракету Х-59 и 1 истребитель-бомбардировщик Су-34.
За минувшие сутки рф нанесла 13 ракетных ударов, 104 авиационных атак, 169 залповых обстрелов
рф нанесла более 100 воздушных и ракетных ударов по Украине.