В Україні фіксують смерть тварин від сказу – є постраждалі серед людей

Україною ширяться випадки сказу серед тварин, передає УНН з посиланням на ЕКО-інформ.

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Зокрема, відомо про випадки сказу у тварин на Дніпропетровщині. Цього року там зафіксовано зростання кількості рудих лисиць у 2,5 рази, повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Повідомляється, що нещодавно у Нікопольському районі Дніпропетровської області дика лисиця напала на жінку, яка йшла з двома дітьми прямо на вулиці її селища. Медики виявили у постраждалої множинні укушені рани на обох ногах. Випадок сказу зафіксовано також у Вересах Житомирської області.

"Власниця кота повідомила про його смерть. Дослідження підтвердили сказ. Карантин у Вересах оголошено на 60 днів. Також за результатами дослідження проб загиблої собаки сказ виявили у селі Осівка. Введено карантин", - йдеться у повідомленні.

В Люблинецькій громаді Волинської області через загибель кошеняти зі сказом ветеринари щепили 205 домашніх котів і собак. Карантин у громаді діє уже майже два місяці.

В Закарпатській області з початку 2024 року зареєстровано вже 6 випадків сказу серед тварин. На Рівненщині зафіксовано випадок захворювання кота на сказ. Також випадок сказу виявлено на Тернопільщині. Крім того, випадки сказу зафіксовані на Львівщині, Черкащині та на Вінниччині (11 випадків сказу у тварин з початку 2024 року).