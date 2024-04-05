В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Блокировка налоговых накладных - это давление на бизнес и те, кто стоит за этим является откровенным врагом Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Блокировка регистрации налоговых накладных - является еще одним давлением на бизнес, который и так едва выживает в украинских реалиях войны. И, к сожалению, мы видим негативную тенденцию. Это большая проблема, которая еще и ко всему нагружает бизнес дополнительной бюрократией. Это разрушает бизнес, который дает рабочие места, который продолжает работать под ракетными атаками и во время блэкаутов и который помогает переселенцам - отметил Гончаренко.

По его словам, государство сейчас не только не поддерживает предпринимателей, но и отменяет мораторий на проверки и устраивает просто "налоговый кошмар".

"И главная проблема в том, что система, которая работает сейчас абсолютно не рассчитана на реалии, в которых бизнес хочет развиваться, открываться и оставаться в Украине. Те, кто сейчас стоит за тем, чтобы это давление на предпринимателей продолжалось - откровенные враги Украины, которые работают на развал украинской экономики. И власть должна это срочно исправлять", - подчеркнул Гончаренко.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм о блокировке налоговых накладных.

По состоянию на 1 марта, по данным члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в списке рисковых налогоплательщиков находились более 30 тысяч юридических и физических лиц, то есть 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В феврале 26 тысячам плательщиков было заблокировано 180 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 4,8 млрд грн.

По словам народного депутата Михаила Цимбалюка, блокирование налоговых накладных стало серьезной проблемой, которая угрожает национальной безопасности Украины, поскольку останавливает деятельность предприятий и нарушает экономические операции.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.