Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
По словам народного депутата, блокировка налоговых накладных является серьезной проблемой для украинского бизнеса, создавая "налоговый кошмар", что угрожает экономической безопасности страны и нарушает работу предприятий в военное время.
Резникову в должности министра обороны доверяло гораздо больше украинцев, чем доверяет Умерову - опрос
Согласно социологическому опросу, Рустему Умерову на посту министра обороны доверяет значительно меньше украинцев, чем доверяло Алексею Резникову.
Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"
Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.
Шмыгаль продолжил турне странами Балтии: в Литве встретился с премьером, в фокусе - военное сотрудничество, движение в ЕС, активы рф и санкции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины, конфискацию российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги.
россияне второй раз с утра обстреляли Херсон: пострадала 81-летняя женщина
Россияне дважды обстреляли Херсон утром, ранив трех человек, в том числе 81-летнюю женщину.
Двое граждан с Южного Кавказа по указанию рф готовили ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области - СБУ
В Одесской области задержали двух граждан с Южного Кавказа, которые по заданию фсб рф проводили разведку мест дислокации украинских войск для подготовки ракетного удара российской армии.
Более 700 млн долл. выделили международные партнеры на разминирование Украины
Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты по гуманитарному разминированию в Украине на 2022-2027 годы, среди ключевых доноров - США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды и Германия.
Двое погибших, девять раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Два человека погибли, девять получили ранения в результате российских обстрелов жилых кварталов в Донецкой области за минувшие сутки, повреждены 62 гражданских объекта.
Враг прокладывает маршруты БпЛА через жилые кварталы - Гуменюк
Атака вс рф с юга была организована 13-ю беспилотниками, через жилые дома украинских населенных пунктов, в попытке добраться до инфраструктурных объектов на юге Украины. Все беспилотники были сбиты, - обломки повредили несколько частных домов, но не повлекли никаких жертв.
Минсоцполитики сообщило, что не все переселенцы получили выплаты в марте: обещают их в апреле за два месяца
Внутренне перемещенные лица, которые не получили выплаты в марте, получат средства в апреле сразу за два месяца, поскольку их заявления все еще обрабатываются управлениями социальной защиты населения.