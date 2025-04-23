В Украине 23 апреля ожидается до +26°C: где пройдут кратковременные дожди

В среду на большей части территории Украины сохранится по-настоящему весеннее тепло. Температура днем будет колебаться в пределах +21-+26°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

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Следовательно, в Киеве столбики термометров поднимутся до +25°C, небо будет переменчиво облачным, но осадков не прогнозируется. Подобная ситуация и в Днепре и Харькове, где также будет сухо и солнечно, с температурой воздуха до +26°C.

Западные области примут новую волну влаги – во Львове возможен кратковременный дождь, хотя в целом день обещает быть относительно спокойным. Температуры останутся комфортными – до +23°C. В южных регионах, в частности, в Одессе, Мелитополе, Симферополе кратковременные дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. При этом теплая погода останется, где воздух прогреется до +24°C.

На востоке ситуация подобная – в Донецке и Луганске вероятны непродолжительные осадки, однако в целом день будет теплым и благоприятным для прогулок или работы на открытом воздухе. Температура будет достигать +25°C, а в отдельных районах – даже выше.

Несмотря на локальные дожди, погода 23 апреля останется в целом приятной.

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