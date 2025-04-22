Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 28851 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 93153 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 50955 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 48336 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 48487 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 32682 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
21 апреля, 12:22 • 27170 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

21 апреля, 10:05 • 72955 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
21 апреля, 09:18 • 40182 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

21 апреля, 08:55 • 53731 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
0м/с
61%
750 мм
Популярные новости

АТЕШ: Оккупанты массово перемещают технику и ПВО в Крыму

21 апреля, 19:21 • 4900 просмотра

В Одессе прозвучали взрывы – мэр

21 апреля, 19:23 • 15900 просмотра

На фронте 121 боестолкновение: враг активизировался на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

21 апреля, 19:35 • 5840 просмотра

Массированная атака дронов: после серии взрывов в Одессе вспыхнули пожары

21 апреля, 20:00 • 11630 просмотра

Почти 80 пожарных тушили пожары в Одессе: фотоподробности от ГСЧС

00:32 • 24125 просмотра
публикации

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 44528 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

21 апреля, 14:32 • 93144 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

21 апреля, 14:13 • 39012 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

21 апреля, 12:52 • 46713 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

21 апреля, 10:05 • 72955 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Владимир Зеленский

Олег Кипер

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Ватикан

Рим

Одесса

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

21 апреля, 13:36 • 20837 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

21 апреля, 12:58 • 24572 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

21 апреля, 12:03 • 22303 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

21 апреля, 09:54 • 55955 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

21 апреля, 08:54 • 57724 просмотра
Актуальное

Instagram

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

САР-Лупе

Хранитель

Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет весенняя погода с переменной облачностью и высокой температурой до +26. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет господствовать весенняя погода с переменной облачностью. При этом температура будет сохраняться экстремально высокой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +26.

В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, однако жителям Закарпатья, Прикарпатья и юго-восточной части следует приготовиться к кратковременным дождям и даже грозам.

Ветер будет слабым - переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Температура днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17…+22.

Погода в областных центрах:

  • Киев: +23…+25
    • Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Житомир, Винница, Черкассы, Чернигов, Сумы, Полтава, Харьков, Луганск, Кропивницкий: +23…+25
      • Ужгород, Черновцы, Николаев, Донецк: +22…+24
        • Ивано-Франковск, Днепр: +21…+23
          • Одесса, Симферополь, Запорожье: +18…+21
            • Херсон: +22…+24

              Международный день Земли, Национальный день жевательного мармелада в США: что еще отмечают 22 апреля22.04.25, 05:15 • 754 просмотра

              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              Погода и окружающая среда
              Соединенные Штаты
              Украина
              Киев
              Brent
              $66.59
              Bitcoin
              $88,157.50
              S&P 500
              $5,104.50
              Tesla
              $223.45
              Газ TTF
              $35.66
              Золото
              $3,497.37
              Ethereum
              $1,579.19