Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине

Во вторник, 22 апреля, в Украине будет господствовать весенняя погода с переменной облачностью. При этом температура будет сохраняться экстремально высокой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +26.

В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, однако жителям Закарпатья, Прикарпатья и юго-восточной части следует приготовиться к кратковременным дождям и даже грозам.

Ветер будет слабым - переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.

Температура днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17…+22.

Погода в областных центрах:

Киев: +23…+25

Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Житомир, Винница, Черкассы, Чернигов, Сумы, Полтава, Харьков, Луганск, Кропивницкий: +23…+25

Ужгород, Черновцы, Николаев, Донецк: +22…+24

Ивано-Франковск, Днепр: +21…+23

Одесса, Симферополь, Запорожье: +18…+21

Херсон: +22…+24

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