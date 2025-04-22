Тепло и грозы: какой будет сегодня погода в Украине
Киев • УНН
Во вторник, 22 апреля, в Украине будет весенняя погода с переменной облачностью и высокой температурой до +26. В некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Во вторник, 22 апреля, в Украине будет господствовать весенняя погода с переменной облачностью. При этом температура будет сохраняться экстремально высокой. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +26.
В большинстве регионов страны день пройдет без осадков, однако жителям Закарпатья, Прикарпатья и юго-восточной части следует приготовиться к кратковременным дождям и даже грозам.
Ветер будет слабым - переменных направлений, со скоростью 3–8 м/с.
Температура днем будет подниматься до +21...+26, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны термометры покажут +17…+22.
Погода в областных центрах:
- Киев: +23…+25
- Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Житомир, Винница, Черкассы, Чернигов, Сумы, Полтава, Харьков, Луганск, Кропивницкий: +23…+25
- Ужгород, Черновцы, Николаев, Донецк: +22…+24
- Ивано-Франковск, Днепр: +21…+23
- Одесса, Симферополь, Запорожье: +18…+21
- Херсон: +22…+24
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