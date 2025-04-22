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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
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Международный день Земли, Национальный день жевательного мармелада в США: что еще отмечают 22 апреля

Киев • УНН

 • 754 просмотра

22 апреля мир отмечает Международный день Матери-Земли, напоминающий о важности бережного отношения к планете. В США это Национальный день жевательного мармелада, а православные празднуют Светлый вторник в честь Иверской иконы.

Международный день Земли, Национальный день жевательного мармелада в США: что еще отмечают 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, в мире отмечают Международный день Матери-Земли — напоминание о важности бережного отношения к нашей планете, пишет УНН.

Международный день Земли

Международный день Земли — это напоминание об ответственности людей перед окружающей средой. Планета Земля обеспечивает нас всем необходимым — водой, воздухом, пищей, ресурсами. Однако человеческая деятельность часто наносит нашему дому вред: вырубка лесов, выбросы в воздух, чрезмерное потребление природных ресурсов ухудшают экологическое положение.

Этот день призван побудить каждого задуматься над своим влиянием на природу. Даже простые ежедневные действия — сортировка мусора, экономия воды, отказ от одноразового пластика — могут помочь уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Этот день — это не просто знаменательная дата, а призыв к действиям, которые помогут сохранить планету для будущих поколений.

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Национальный день жевательного мармелада в США

22 апреля в Соединенных Штатах отмечают Национальный день жевательного мармелада — праздник всех ценителей этого лакомства. Жевательный мармелад, имеющий европейское происхождение, стал неотъемлемой частью американской культуры, особенно с середины XX века, когда на прилавках массово появились всеми любимые желейные "мишки".

Праздник носит как познавательный, так и развлекательный характер. По одной из версий, история мармелада началась еще в XIX веке в Германии, где кондиторы изготавливали сладости из фруктового сока и желатина. Впоследствии жевательный мармелад покорил США.

В этот день американцы устраивают мармеладные дегустации, мастер-классы по приготовлению домашних лакомств и даже художественные конкурсы на лучшую композицию из мармелада. Полки магазинов пестрят сладостями в виде зверюшек, фруктов — для каждого найдется что-то по вкусу.

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Светлый вторник

На Пасхальной неделе православные христиане празднуют Светлую Седмицу — особый период после Воскресения Христова. Каждый день этой недели считается праздничным, а богослужения в храмах проходят с открытыми Царскими вратами — в знак победы жизни над смертью.

Светлый вторник, третий день после Пасхи, связан также с почитанием Иверской иконы Божией Матери. Этот праздник установлен в честь чудесного обретения святого образа на Афоне в XI веке. Согласно преданию, икона появилась на волнах моря у афонского монастыря, после чего была сохранена монахами как особо чтимая святыня.

Для верующих этот день — еще одна возможность поблагодарить за Божье попечение и заступничество Богородицы, а также продлить праздничную радость Пасхи.

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Почитание памяти святых преподобных Феодора Сикеота и Виталия

21 апреля православная церковь чтит память преподобного Феодора Сикеота — одного из самых почитаемых святых VI века. Он известен как великий подвижник, чудотворец и архиерей, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям.

В 10 лет Феодор чудом выздоровел от смертельной болезни, а впоследствии принял аскетическую жизнь. Ему приписывают исцеление больных, изгнание бесов и чудо, когда после молитвы исчезло нашествие саранчи.

За ревностное служение Церкви он был поставлен епископом Анастасиополя, однако и на этом посту продолжил свое подвижничество. Его святость и дальше вдохновляет верующих на путь молитвы, покаяния и милосердия.

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Алина Волянская

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