Міжнародний день Землі, Національний день жувального мармеладу в США: що ще відзначають 22 квітня
Київ • УНН
22 квітня світ відзначає Міжнародний день Матері-Землі, що нагадує про важливість дбайливого ставлення до планети. У США це Національний день жувального мармеладу, а православні святкують Світлий вівторок на честь Іверської ікони.
Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі — нагадування про важливість дбайливого ставлення до нашої планети, пише УНН.
Міжнародний день Землі
Міжнародний день Землі — це нагадування про відповідальність людей перед довкіллям. Планета Земля забезпечує нас усім необхідним — водою, повітрям, їжею, ресурсами. Проте людська діяльність часто завдає нашій домівці шкоди: вирубка лісів, викиди в повітря, надмірне споживання природних ресурсів погіршують екологічне становище.
Цей день покликаний спонукати кожного замислитися над своїм впливом на природу. Навіть прості щоденні дії — сортування сміття, економія води, відмова від одноразового пластику — можуть допомогти зменшити негативний вплив на довкілля. Цей день — це не просто визначна дата, а заклик до дій, які допоможуть зберегти планету для майбутніх поколінь.
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Національний день жувального мармеладу в США
22 квітня у Сполучених Штатах відзначають Національний день жувального мармеладу — свято усіх поціновувачів цих ласощів. Жувальний мармелад, що має європейське походження, став невід’ємною частиною американської культури, особливо з середини XX століття, коли на прилавках масово з’явилися всіма улюблені желені "ведмедики".
Свято має і пізнавальний, і розважальний характер. За однією з версій, історія мармеладу почалася ще в XIX столітті в Німеччині, де кондитери виготовляли солодощі з фруктового соку та желатину. Згодом жувальний мармелад підкорив США.
У цей день американці влаштовують мармеладні дегустації, майстер-класи з приготування домашніх ласощів і навіть мистецькі конкурси на найкращу композицію з мармеладу. Полички магазинів майоріють солодощами у вигляді тваринок, фруктів — для кожного знайдеться щось до смаку.
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Світлий вівторок
На Великодньому тижні православні християни святкують Світлу Седмицю — особливий період після Воскресіння Христового. Кожен день цього тижня вважається святковим, а богослужіння у храмах проходять з відкритими Царськими вратами — на знак перемоги життя над смертю.
Світлий вівторок, третій день після Великодня, пов’язаний також із вшануванням Іверської ікони Божої Матері. Це свято запрчатковане на честь чудесного набуття святого образу на Афоні у XI столітті. Згідно з переданням, ікона з’явилася на хвилях моря біля афонського монастиря, після чого була збережена монахами як особливо шанована святиня.
Для віруючих цей день — ще одна нагода подякувати за Божу опіку та заступництво Богородиці, а також продовжити святкову радість Пасхи.
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Вшанування пам’яті святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія
21 квітня православна церква вшановує памʼять преподобного Феодора Сікеота — одного з найшанованіших святих VI століття. Він відомий як великий подвижник, чудотворець та архієрей, який усе своє життя присвятив служінню Богу й людям.
У 10 років Феодор чудом одужав від смертельної хвороби, а згодом прийняв аскетичне життя. Йому приписують зцілення хворих, вигнання бісів та чудо, коли після молитви зникла навала сарани.
За ревне служіння Церкві він був поставлений єпископом Анастасіополя, проте й на цій посаді продовжив своє подвижництво. Його святість і далі надихає віруючих на шлях молитви, покаяння та милосердя.
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