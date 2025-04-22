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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 29488 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Міжнародний день Землі, Національний день жувального мармеладу в США: що ще відзначають 22 квітня

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

22 квітня світ відзначає Міжнародний день Матері-Землі, що нагадує про важливість дбайливого ставлення до планети. У США це Національний день жувального мармеладу, а православні святкують Світлий вівторок на честь Іверської ікони.

Міжнародний день Землі, Національний день жувального мармеладу в США: що ще відзначають 22 квітня

Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі — нагадування про важливість дбайливого ставлення до нашої планети, пише УНН.

Міжнародний день Землі

Міжнародний день Землі — це нагадування про відповідальність людей перед довкіллям. Планета Земля забезпечує нас усім необхідним — водою, повітрям, їжею, ресурсами. Проте людська діяльність часто завдає нашій домівці шкоди: вирубка лісів, викиди в повітря, надмірне споживання природних ресурсів погіршують екологічне становище.

Цей день покликаний спонукати кожного замислитися над своїм впливом на природу. Навіть прості щоденні дії — сортування сміття, економія води, відмова від одноразового пластику — можуть допомогти зменшити негативний вплив на довкілля. Цей день — це не просто визначна дата, а заклик до дій, які допоможуть зберегти планету для майбутніх поколінь.

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Національний день жувального мармеладу в США

22 квітня у Сполучених Штатах відзначають Національний день жувального мармеладу — свято усіх поціновувачів цих ласощів. Жувальний мармелад, що має європейське походження, став невід’ємною частиною американської культури, особливо з середини XX століття, коли на прилавках масово з’явилися всіма улюблені желені "ведмедики".

Свято має і пізнавальний, і розважальний характер. За однією з версій, історія мармеладу почалася ще в XIX столітті в Німеччині, де кондитери виготовляли солодощі з фруктового соку та желатину. Згодом жувальний мармелад підкорив США.

У цей день американці влаштовують мармеладні дегустації, майстер-класи з приготування домашніх ласощів і навіть мистецькі конкурси на найкращу композицію з мармеладу. Полички магазинів майоріють солодощами у вигляді тваринок, фруктів — для кожного знайдеться щось до смаку.

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки21.04.25, 12:18 • 40262 перегляди

Світлий вівторок

На Великодньому тижні православні християни святкують Світлу Седмицю — особливий період після Воскресіння Христового. Кожен день цього тижня вважається святковим, а богослужіння у храмах проходять з відкритими Царськими вратами — на знак перемоги життя над смертю.

Світлий вівторок, третій день після Великодня, пов’язаний також із вшануванням Іверської ікони Божої Матері. Це свято запрчатковане на честь чудесного набуття святого образу на Афоні у XI столітті. Згідно з переданням, ікона з’явилася на хвилях моря біля афонського монастиря, після чого була збережена монахами як особливо шанована святиня.

Для віруючих цей день — ще одна нагода подякувати за Божу опіку та заступництво Богородиці, а також продовжити святкову радість Пасхи.

Король Чарльз і королева Камілла відвідали Великодню службу у Віндзорі разом з членами королівської родини21.04.25, 10:34 • 48917 переглядiв

Вшанування пам’яті святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія

21 квітня православна церква вшановує памʼять преподобного Феодора Сікеота — одного з найшанованіших святих VI століття. Він відомий як великий подвижник, чудотворець та архієрей, який усе своє життя присвятив служінню Богу й людям.

У 10 років Феодор чудом одужав від смертельної хвороби, а згодом прийняв аскетичне життя. Йому приписують зцілення хворих, вигнання бісів та чудо, коли після молитви зникла навала сарани.

За ревне служіння Церкві він був поставлений єпископом Анастасіополя, проте й на цій посаді продовжив своє подвижництво. Його святість і далі надихає віруючих на шлях молитви, покаяння та милосердя.

Відкриття NASA, пов'язане з розп'яттям Ісуса може вказувати його точну дату смерті20.04.25, 17:55 • 5008 переглядiв

Аліна Волянська

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