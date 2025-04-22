Тепло та грози: якою буде сьогодні погода в Україні
Київ • УНН
У вівторок, 22 квітня, в Україні буде весняна погода з мінливою хмарністю та високою температурою до +26. У деяких регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.
У вівторок, 22 квітня, в Україні пануватиме весняна погода з мінливою хмарністю. При цьому температура буде зберігатися екстремально високою. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в Україні очікується спекотна погода з температурою до +26.
В більшості регіонів країни день пройде без опадів, проте мешканцям Закарпаття, Прикарпаття та південно-східної частини слід приготуватися до короткочасних дощів і навіть гроз.
Вітер буде слабким - змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.
Температура вдень підійматиметься до +21...+26, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни термометри покажуть +17…+22.
Погода в обласних центрах:
- Київ: +23…+25
- Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Житомир, Вінниця, Черкаси, Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Луганськ, Кропивницький: +23…+25
- Ужгород, Чернівці, Миколаїв, Донецьк: +22…+24
- Івано-Франківськ, Дніпро: +21…+23
- Одеса, Сімферополь, Запоріжжя: +18…+21
- Херсон: +22…+24
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