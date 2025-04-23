В Україні 23 квітня очікується до +26°C: де пройдуть короткочасні дощі
Київ • УНН
У середу в Україні буде тепло, до +26°C. У західних областях можливий дощ, а на півдні та сході – короткочасні опади, які чергуватимуться з сонцем.
У середу на більшості території України утримається по-справжньому весняне тепло. Температура вдень коливатиметься в межах +21-+26°C. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Відтак, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +25°C, небо буде перемінно хмарним, але опадів не прогнозується. Подібна ситуація й у Дніпрі та Харкові, де також буде сухо та сонячно, з температурою повітря до +26°C.
Західні області приймуть нову хвилю вологи – у Львові можливий короткочасний дощ, хоча загалом день обіцяє бути відносно спокійним. Температури залишаться комфортними – до +23°C. У південних регіонах, зокрема, у Одесі, Мелітополі, Сімферополі короткочасні дощі чергуватимуться з сонячними проясненнями. При цьому тепла погода залишиться, де повітря прогріється до +24°C.
На сході ситуація подібна – у Донецьку та Луганську ймовірні нетривалі опади, проте загалом день буде теплим і сприятливим для прогулянок або роботи на відкритому повітрі. Температура сягатиме +25°C, а в окремих районах – навіть вище.
Незважаючи на локальні дощі, погода 23 квітня залишиться загалом приємною.
Тепло та грози: якою буде сьогодні погода в Україні22.04.25, 06:24 • 4604 перегляди