В Венгрии нашли тело еще одной жертвы аварии на Дунае
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Было найдено тело еще одной жертвы в результате столкновения пассажирского катера с круизным судном на Дунае в Будапеште. Таким образом, число погибших достигло 20 человек, при этом, восемь человек пропали без вести. Об этом в воскресенье сообщила венгерская полиция, передает УНН со ссылкой на AFP.
Тело женщины было "вытащено из Дуная возле Сазхаломбатты (город в центральной части Венгрии - ред.)" в субботу, примерно в 21 километре к югу от Будапешта, говорится в сообщении полиции.
Ее опознали как одного из граждан Южной Кореи, которые пропали без вести после аварии.
"Власти продолжают поиски семи пропавших южнокорейских пассажиров и венгерского капитана лодки по всей южной части Дуная", - отметили в полиции.
Только семь человек выжили при аварии, пишет издание.
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Напомним, ранее сообщалось о 19 жертвах в результате столкновения пассажирского катера с круизным судном на Дунае в Будапеште.
Как сообщал УНН, вечером 29 мая катер затонул на реке Дунай после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи.
Окружной суд Будапешта арестовал на месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С., в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай.