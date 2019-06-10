В Венгрии нашли тело еще одной жертвы аварии на Дунае

КИЕВ. 10 июня. УНН. Было найдено тело еще одной жертвы в результате столкновения пассажирского катера с круизным судном на Дунае в Будапеште. Таким образом, число погибших достигло 20 человек, при этом, восемь человек пропали без вести. Об этом в воскресенье сообщила венгерская полиция, передает УНН со ссылкой на AFP.