В Угорщині знайшли тіло ще однієї жертви аварії на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Було знайдено тіло ще однієї жертви в результаті зіткнення пасажирського катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті. Таким чином, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому, вісім людей зникли безвісти. Про це в неділю повідомила угорська поліція, передає УНН з посиланням на AFP.
Тіло жінки "витягли з Дунаю біля Сазхаломбатта (місто у центральній частині Угорщини - ред.)" у суботу, приблизно в 21 кілометрі на південь від Будапешта, йдеться в повідомленні поліції.
Її впізнали як одного з громадян Південної Кореї, які пропали безвісти після аварії.
"Влада продовжує пошуки семи зниклих південнокорейських пасажирів та угорського капітана човна по всій південній частині Дунаю", - зазначили в поліції.
Тільки сім людей вижили під час аварії, пише видання.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про 19 жертви в результаті зіткнення пасажирського катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті.
Як повідомляв УНН, увечері 29 травня катер затонув на річці Дунай після зіткнення з круїзним судном. Інцидент стався біля мосту Маргіт у Будапешті. На борту катера перебували 35 осіб, серед яких два члени екіпажу і туристи з Південної Кореї.
Окружний суд Будапешта заарештував на місяць капітана теплохода Viking Sygin, громадянина України Юрія С., в зв'язку з аварією з прогулянковим катером на річці Дунай.