В Угорщині знайшли тіло ще однієї жертви аварії на Дунаї

КИЇВ. 10 червня. УНН. Було знайдено тіло ще однієї жертви в результаті зіткнення пасажирського катера з круїзним судном на Дунаї в Будапешті. Таким чином, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому, вісім людей зникли безвісти. Про це в неділю повідомила угорська поліція, передає УНН з посиланням на AFP.