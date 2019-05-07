В Венгрии четыре человека заболели "сибирской язвой"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Органы здравоохранения Венгрии сообщили о четырех случаях кожной формы "сибирской язвы" у человека. Они были зарегистрированы за последние две недели на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Россельхознадзор.
Кроме того, 30 человек получили профилактическое лечение антибиотиками из-за возможного контакта с источником заражения.
Ветеринарная служба страны также сообщила о подтвержденном случае "сибирской язвы" у коровы.
Это первые зарегистрированные случаи этой болезни в Венгрии за последние несколько лет.
"Сибирская язва" - серьезное инфекционное заболевание, вызываемое грамположительными палочковидными бактериями, известными как Bacillus anthracis. Сибирская язва обычно поражает домашних и диких животных. Заболеть "сибирской язвой" могут и люди, если они вступают в контакт с зараженными животными или продуктами животного происхождения.
Напомним, в Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на "сибирскую язву".