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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106827 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108174 просмотра

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7 марта, 08:52 • 133434 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 113699 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144848 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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В Венгрии четыре человека заболели "сибирской язвой"

В Венгрии четыре человека заболели "сибирской язвой"

Киев  •  УНН

 • 11762 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Органы здравоохранения Венгрии сообщили о четырех случаях кожной формы "сибирской язвы" у человека. Они были зарегистрированы за последние две недели на фермах в округах Бач-Кишкун и Бекеш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Россельхознадзор.

Кроме того, 30 человек получили профилактическое лечение антибиотиками из-за возможного контакта с источником заражения.

Ветеринарная служба страны также сообщила о подтвержденном случае "сибирской язвы" у коровы.

Это первые зарегистрированные случаи этой болезни в Венгрии за последние несколько лет.

"Сибирская язва" - серьезное инфекционное заболевание, вызываемое грамположительными палочковидными бактериями, известными как Bacillus anthracis. Сибирская язва обычно поражает домашних и диких животных. Заболеть "сибирской язвой" могут и люди, если они вступают в контакт с зараженными животными или продуктами животного происхождения.

Напомним, в Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на "сибирскую язву".

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