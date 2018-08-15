В Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на сибирскую язву

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 18148 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 49952 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 32399 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 77249 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 152933 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 254710 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 193854 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 258496 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 283759 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223305 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 56650 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 62433 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 55453 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 51693 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 31454 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 23012 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 328828 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 297216 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 381883 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 534375 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 5972 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 15378 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 52699 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 258496 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 96640 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на сибирскую язву

Киев • УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Двенадцать человек госпитализированы в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизстане с подозрением на сибирскую язву. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.

В Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на сибирскую язву

По ее данным, с подозрением на сибирскую язву в Кара-Кульджинскую территориальную больницу госпитализированы 12 человек, у них взяты пробы, пока лабораторного подтверждения нет.

"Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Госпитализированные получают профилактическое лечение", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, все госпитализированные участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили мясо животного.

Напомним, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в деревне Шэнли поселка Далинь района Хорчин вспыхнула эпидемия сибирской язвы. Количество заболевших уже достигло 20 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43