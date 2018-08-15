В Киргизстане госпитализировали 12 человек с подозрением на сибирскую язву
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Двенадцать человек госпитализированы в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизстане с подозрением на сибирскую язву. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УНН.
По ее данным, с подозрением на сибирскую язву в Кара-Кульджинскую территориальную больницу госпитализированы 12 человек, у них взяты пробы, пока лабораторного подтверждения нет.
"Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Госпитализированные получают профилактическое лечение", - отметили в пресс-службе.
По предварительным данным, все госпитализированные участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили мясо животного.
Напомним, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, в деревне Шэнли поселка Далинь района Хорчин вспыхнула эпидемия сибирской язвы. Количество заболевших уже достигло 20 человек.