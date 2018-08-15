У Киргизстані госпіталізували 12 осіб з підозрою на сибірку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Дванадцять осіб госпіталізовано в Кара-Кульджінском районі Ошської області Киргизстані з підозрою на сибірську виразку. Про це агентству "Кабар" повідомили в прес-службі МОЗ, передає УНН.
За її даними, з підозрою на сибірську виразку в Кара-Кульджінску територіальну лікарню госпіталізовано 12 осіб, у них відібрано проби, поки лабораторного підтвердження немає.
"Результати аналізів будуть готові через кілька днів. Госпіталізовані отримують профілактичне лікування", - відзначили в прес-службі.
За попередніми даними, всі госпіталізовані брали участь в забої хворої корови, а потім поділили м'ясо тварини.
Нагадаємо, в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю, в селі Шенлі селища Далінь району Хорчін спалахнула епідемія сибірської виразки. Кількість хворих вже досягла 20 осіб.