В Угорщині чотири людини захворіли на "сибірку"

КИЇВ. 7 травня. УНН. Органи охорони здоров'я Угорщини повідомили про чотири випадки шкірної форми "сибірки" у людини. Вони були зареєстровані за останні два тижні на фермах в округах Бач-Кишкун і Бекеш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Россільгоспнагляд.