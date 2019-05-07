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В Угорщині чотири людини захворіли на "сибірку"

В Угорщині чотири людини захворіли на "сибірку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Органи охорони здоров'я Угорщини повідомили про чотири випадки шкірної форми "сибірки" у людини. Вони були зареєстровані за останні два тижні на фермах в округах Бач-Кишкун і Бекеш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Россільгоспнагляд.

Крім того, 30 осіб отримали профілактичне лікування антибіотиками через можливий контакт з джерелом зараження.

Ветеринарна служба країни також повідомила про підтверджений випадок "сибірки" у корови.

Це перші зареєстровані випадки цієї хвороби в Угорщині за останні кілька років.

"Сибірська виразка" - серйозне інфекційне захворювання, яке викликається грампозитивними паличкоподібними бактеріями, відомими як Bacillus anthracis. Сибірська виразка зазвичай вражає домашніх і диких тварин. Захворіти "сибіркою" можуть і люди, якщо вони вступають в контакт із зараженими тваринами або продуктами тваринного походження.

Нагадаємо, в Киргизстані госпіталізували 12 осіб з підозрою на "сибірку".

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