В Угорщині чотири людини захворіли на "сибірку"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Органи охорони здоров'я Угорщини повідомили про чотири випадки шкірної форми "сибірки" у людини. Вони були зареєстровані за останні два тижні на фермах в округах Бач-Кишкун і Бекеш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Россільгоспнагляд.
Крім того, 30 осіб отримали профілактичне лікування антибіотиками через можливий контакт з джерелом зараження.
Ветеринарна служба країни також повідомила про підтверджений випадок "сибірки" у корови.
Це перші зареєстровані випадки цієї хвороби в Угорщині за останні кілька років.
"Сибірська виразка" - серйозне інфекційне захворювання, яке викликається грампозитивними паличкоподібними бактеріями, відомими як Bacillus anthracis. Сибірська виразка зазвичай вражає домашніх і диких тварин. Захворіти "сибіркою" можуть і люди, якщо вони вступають в контакт із зараженими тваринами або продуктами тваринного походження.
Нагадаємо, в Киргизстані госпіталізували 12 осіб з підозрою на "сибірку".