В UFC подтвердили возвращение бойца Макгрегора в Октагон
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание ESPN.
“Конор подписал контакт, Серроне готов провести бой”, — приводит слова Уайта издание.
Поединок должен состояться 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.
Последний бой ирландского экс-чемпиона прошел в 2018 году. Тогда он уступил бойцу из РФ Хабибу Нурмагомедову.
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Ранее непобедимый ексчемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.