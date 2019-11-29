В UFC подтвердили возвращение бойца Макгрегора в Октагон

“Конор подписал контакт, Серроне готов провести бой”, — приводит слова Уайта издание.

Поединок должен состояться 18 января на турнире UFC 246, который пройдет в Лас-Вегасе.

Последний бой ирландского экс-чемпиона прошел в 2018 году. Тогда он уступил бойцу из РФ Хабибу Нурмагомедову.

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Ранее непобедимый ексчемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры.