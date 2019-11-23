Непереможний ексчемпіон світу Мейвезер оголосив про відновлення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишня зірка світового боксу, ексчемпіон планети Флойд Мейвезер заявив про намір найближчим часом відновити кар'єру. Про це Мейвезер повідомив за допомогою власної сторінки в Instagram, інформує УНН.
"Повертаюся з пенсії в 2020 році", - сказано у повідомленні 42-річного американця.
Наразі в активі Мейвезера 50 проведених боїв в яких усі здобуті перемоги (27 нокаутів).
Примітно, що наприкінці минулого року Мейвезер, який ставав чемпіоном світу у п'яти різних вагових дивізіонах, провів виставковий боксерський бій в якому нокаутував у першому раунді японського кікбоксера Насукаву.
Нагадаємо, що останній офіційний бій Мейвезер провів з бійцем ММА Конором Макгрегором. Тоді Мейвезер здобув перемогу технічним нокаутом у 10 раунді.