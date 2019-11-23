Непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109055 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100952 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108186 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118633 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148306 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140399 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186568 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116728 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры

Непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры

Киев  •  УНН

 • 13043 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывшая звезда мирового бокса, экс-чемпион планеты Флойд Мейвезер заявил о намерении в ближайшее время возобновить карьеру. Об этом Мейвезер сообщил с помощью своей страницы в Instagram, сообщает УНН.

"Возвращаюсь с пенсии в 2020 году", - говорится в сообщении 42-летнего американца.

Сейчас в активе Мейвезера 50 проведенных боев в которых все одержаны победы (27 нокаутов).

Примечательно, что в конце прошлого года Мейвезер, который становился чемпионом мира в пяти различных весовых дивизионах, провел выставочный боксерский бой в котором нокаутировал в первом раунде японского кикбоксера Насукаву.

Напомним, что последний официальный бой Мейвезер провел с бойцом ММА Конором МакГрегором. Тогда Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.

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