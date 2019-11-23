Непобедимый экс-чемпион мира Мейвезер объявил о возобновлении карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Бывшая звезда мирового бокса, экс-чемпион планеты Флойд Мейвезер заявил о намерении в ближайшее время возобновить карьеру. Об этом Мейвезер сообщил с помощью своей страницы в Instagram, сообщает УНН.
"Возвращаюсь с пенсии в 2020 году", - говорится в сообщении 42-летнего американца.
Сейчас в активе Мейвезера 50 проведенных боев в которых все одержаны победы (27 нокаутов).
Примечательно, что в конце прошлого года Мейвезер, который становился чемпионом мира в пяти различных весовых дивизионах, провел выставочный боксерский бой в котором нокаутировал в первом раунде японского кикбоксера Насукаву.
Напомним, что последний официальный бой Мейвезер провел с бойцом ММА Конором МакГрегором. Тогда Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.