В UFC підтвердили повернення бійця Макгрегора в Октагон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Глава Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт заявив, що колишній чемпіон організації в двох вагових категоріях ірландець Конор Макгрегор проведе поєдинок проти американця Дональда Серроне. Про це пише УНН із посиланням на видання ESPN.
“Конор підписав контакт, Серроне готовий провести бій”, — наводить слова Уайта видання.
Поєдинок повинен відбутися 18 січня на турнірі UFC 246, який пройде в Лас-Вегасі.
Останній бій ірландського екс-чемпіона пройшов в 2018 році. Тоді він поступився бійцю з РФ Хабібу Нурмагомедову.
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Раніше непереможний ексчемпіон світу Мейвезер оголосив про відновлення кар’єри.