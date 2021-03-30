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У участника акции на Банковой изъяли орден Богдана Хмельницкого: в ОП сказали, его не награждали

Киев  •  УНН

 • 18359 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Полиция изъяла орден Богдана Хмельницкого III степени и составила административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград на винничанина - участника акции под Офисом Президента 20 марта. По информации из ОП, указанный гражданин государственными наградами не награждался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает УНН.

Цитата:

"Действия винничанина квалифицированы по ст. 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Орден изъят, его вместе с материалами дела направят в суд для принятия решения", - указано в сообщении.

Детали

В полиции отметили, что несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что один из участников событий у Офиса Президента Украины, совершавший хулиганские действия, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. "Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию из Офиса Президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался", - добавили в полиции.

В результате на уроженца Винницкой области составлен административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд для принятия законного решения.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло на входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.

Одному из участников акции под Офисом Президента Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдоним Влад Сорд - ред.), задержанному правоохранителями, сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".

Как сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов, "Стафийчук Владислав заявил о том, что был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени", однако, от компетентных органов нардеп "получил ответ, что указанное лицо вообще государственными наградами не награждалось".

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