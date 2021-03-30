В учасника акції на Банковій вилучили орден Богдана Хмельницького: в ОП сказали, його не нагороджували

Цитата:

"Дії вінничанина кваліфіковані за ст. 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Орден вилучений, його разом із матеріалами адміністративної справи направлять до суду для прийняття рішення", - вказано у повідомленні.

Деталі

У поліції вказали, що кілька днів тому у ЗМІ з’явилася інформація про те, що один із учасників подій біля Офіса Президента України, який вчиняв хуліганські дії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. "Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію з Офісу Президента України про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався", - додали у поліції.

У результаті на уродженця Вінниччини складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали адміністративної справи та вилучений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

Одному з учасників акції під Офісом Президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдонім Влад Сорд - ред.), затриманому правоохоронцями, повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї".

Як повідомив народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов, "Стафійчук Владислав заявив про те, що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню", однак, від компетентних органів нардеп "отримав відповідь, що зазначена особа взагалі державними нагородами не нагороджувалась".