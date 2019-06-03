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В УАФ рассказали, как продвигается создание Элит-лиги ДЮФЛУ

В УАФ рассказали, как продвигается создание Элит-лиги ДЮФЛУ

Киев  •  УНН

 • 7280 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украинской ассоциации футбола работают над созданием элитной лиги Детско-юношеской футбольной лиги Украины. Об этом рассказал первый вице-президент ассоциации Вадим Костюченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

По его словам, идея создания элитной лиги по инициативе ДЮФЛУ и ведущих клубных академий родилась два года назад.

“Но именно сейчас мы подошли к реализации этой задумки. Главная задача создания Элит-лиги — повысить уровень отечественных соревнований среди детско-юношеских команд. Это, в свою очередь, позволит повысить уровень подготовки игроков, что, в частности, вызываются в юношеские сборные Украины. Поэтому эта идея полностью была поддержана тренерами юношеских сборных Украины”, — рассказал Костюченко.

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Предложение создать элит-лигу ДЮФЛУ поддержали практически все потенциальные участники.

“Идея создания Элит-лиги также была поддержана на конференции Общественного союза „Всеукраинская детско-юношеская футбольная лига Украины“, состоявшейся в феврале в Доме футбола. Между прочим, во время конференции мы услышали много интересных предложений по совершенствованию идеи создания Элит-лиги.

С учетом всех этих факторов, руководство УАФ ни стало возражать инициаторам создания Элит-лиги ДЮФЛУ”, — отметил он.

Создание элит-лиги — на финишной прямой, говорит Костюченко. Уже разработан регламент и требования к командам-участницам.

“После обсуждения различных вариантов проведения соревнований мы остановились на следующем.

12 сильнейших команд, которые отвечают критериям по аттестации, регламент которой также разработан и проходит стадию согласования, сформируют по территориальному принципу две шестерки и проведут в четырех возрастных категориях регулярный чемпионат в четыре круга. После этого четыре лучшие команды в каждой возрастной категории сыграют стыковые матчи по принципу: первое место группы "А" — четвёртое место группы "Б“, второе место группы "А" — третье место группы "Б", третье место группы "А" — второе место группы "Б", четвёртое место группы "А" — первое место группы „Б“. Стыковые матчи будут сыграны по принципу "дома — на выезде“.

Победители стыковых матчей соберутся на финальный турнир, который будет состоять из двух полуфиналов, матча за третье место и решающего матча. Планируем, что все эти поединки будут проводиться на стадионах, имеющих право принимать международные матчи. По нашему мнению, это повысит статус соревнований, позволит привлечь к юношеским соревнованиям дополнительное внимание”, - рассказал Костюченко.

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В ближайшее время проектные документы по организации реформированных соревнований будут предоставлены к рассмотрению Исполнительным комитетом УАФ, добавил вице-президент ассоциации.

“Надеемся, что они будут поддержаны и согласованы”, — подчеркнул он.

“Подчеркиваю, что развитие и популяризация детско-юношеского футбола в нашей стране были и остаются главными приоритетами в работе теперь уже, после переименования, Украинской ассоциации футбола. Нашей командой было убедительно доказано, что именно детско-юношеский футбол — это приоритет в работе УАФ. Прежде всего, мы развиваем инфраструктуру для детей, открывая площадки и стадионы во всех без исключения регионах Украины”, - добавил Костюченко.

Напомним, недавно в полиции рассказали, как во времена Суркиса по карманам “осели” 12 млн грн УЕФА. Указанные деньги ФФУ должна была направить на развитие детского футбола.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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