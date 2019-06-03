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В УАФ розповіли, як просувається створення Еліт-ліги ДЮФЛУ

В УАФ розповіли, як просувається створення Еліт-ліги ДЮФЛУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. В Українській асоціації футболу працюють над створенням елітної ліги Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Про це розповів перший віце-президент асоціації Вадим Костюченко, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.

За його словами, ідея створення елітної ліги за ініціативою ДЮФЛУ та провідних клубних академій народилася два роки тому.

"Але саме зараз ми підійшли до реалізації цієї задумки. Головне завдання створення Еліт-ліги — підвищити рівень вітчизняних змагань серед дитячо-юнацьких команд. Це, зі свого боку, дасть змогу підвищити рівень підготовки гравців, що, зокрема, викликаються в юнацькі збірні України. Тому ця ідея повністю була підтримана тренерами юнацьких збірних України", - розповів Костюченко.

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Пропозицію створити еліт-лігу ДЮФЛУ підтримали практично всі потенційні учасники.

"Ідея створення Еліт-ліги також була підтримана на конференції Громадської спілки "Всеукраїнська дитячо-юнацька футбольна ліга України", що відбулася в лютому в Будинку футболу. Між іншим, під час конференції ми почули багато цікавих пропозицій з вдосконалення ідеї створення Еліт-ліги.

З урахуванням усіх цих факторів, керівництво УАФ не стало заперечувати ініціаторам створення Еліт-ліги ДЮФЛУ", - зазначив він.

Створення еліт-ліги - на фінішній прямій, каже Костюченко. Уже розроблений регламент та вимоги до команд-учасниць.

"Після обговорення різних варіантів проведення змагань ми зупинилися на наступному.

12 найсильніших команд, що відповідають критеріям з атестації, регламент якої також розроблено та проходить стадію узгодження, сформують за територіальним принципом дві шістки й проведуть у чотирьох вікових категоріях регулярний чемпіонат у чотири кола. Після цього чотири кращі команди у кожній віковій категорії зіграють стикові матчі за принципом: 1-е місце групи "А" — 4-е місце групи "Б", 2-е місце групи "А" — 3-є місце групи "Б", 3-є місце групи "А" — 2-е місце групи "Б", 4-е місце групи "А" — 1-е місце групи "Б". Стикові матчі буде зіграно за принципом "вдома — на виїзді".

Переможці стикових матчів зберуться на фінальний турнір, який буде складатися з двох півфіналів, матчу за 3-є місце та вирішального матчу. Плануємо, що всі ці поєдинки будуть проводитися на стадіонах, що мають право приймати міжнародні матчі. На нашу думку, це підвищить статус змагань, дасть можливість привернути до юнацьких змагань додаткову увагу", - розповів Костюченко.

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Найближчим часом проектні документи з організації реформованих змагань будуть надані до розгляду Виконавчим комітетом УАФ, додав віце-президент асоціації.

"Сподіваємось, що вони будуть підтримані та погоджені", - підкреслив він.

"Наголошую, що розвиток та популяризація дитячо-юнацького футболу в нашій державі були та залишаються головними пріоритетами в роботі тепер вже, після перейменування, Української асоціації футболу. Нашою командою було переконливо доведено, що саме дитячо-юнацький футбол — це пріоритет у роботі УАФ. Передусім, ми розвиваємо інфраструктуру для дітей, відкриваючи майданчики та стадіони в усіх без винятку регіонах України", - додав Костюченко.

Нагадаємо, нещодавно у поліції розповіли, як за Суркіса по кишенях "осіли" 12 млн грн УЄФА. Вказані гроші ФФУ мала спрямувати на розвиток дитячого футболу

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