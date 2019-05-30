В УАФ розповіли про готовність стадіону "Арена Львів" до приїзду національної збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Стадіон "Арена Львів" готовий до приїзду національної збірної України. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, передає УНН.
В асоціації нагадали, що у червні на "Арена Львів" національна збірна України з футболу проведе два матчі відбору Євро - зі збірною Сербії та Люксембургу.
Також, в асоціації нагадали, що у вересні 2018 року на "Арена Львів" відбувся матч між підопічними Андрія Шевченка та словаками (Ліга націй - ред.). Тоді в учасників поєдинку були претензії до якості газону, пишуть в УАФ.
"Директор "Арени Львів" Юрій Майборода переконаний, що тепер незадоволених уже не буде. Адже завдяки найсучаснішим нідерландським технологіям у березні на штучну основу було постелено новий натуральний газон, і він перебуває в ідеальному стані", - йдеться у повідомленні.
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"Арену Львів" було зведено до Євро-2012.
"Завдяки підтримці керівництва УАФ, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, місцевих владних структур усі роботи проходили згідно із запланованим графіком. Із державного бюджету було виділено 7 млн грн, ще 1,5 млн довелося позичати, оскільки березень — не найкращий час для росту трави, тож довелося її гріти спеціальними освітлювальними установками", - коментує директор "Арени Львів" Юрій Майборода.
Про готовність стадіону та якість виконаних робіт заявив також голова Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко.
"На його думку, новий газон відповідає всім вимогам, і тепер на "Арені Львів" можна проводити офіційні матчі не тільки підопічних Андрія Шевченка, а й жіночої збірної, представників інших вікових груп. Є сподівання, що саме тут прийматимуть своїх суперників і кращі місцеві футбольні команди", - поінформували в УАФ, додавши, що новий газон "Арени Львів" за належної експлуатації може прослужити до 10-ти років.
Як писав УНН, президент УАФ Андрій Павелко учора отримав нову посаду в УЄФА. Його призначили головою Комітету зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.