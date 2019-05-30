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В УАФ рассказали о готовности стадиона "Арена Львов" к приезду национальной сборной

В УАФ рассказали о готовности стадиона "Арена Львов" к приезду национальной сборной

Киев  •  УНН

 • 11207 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Стадион "Арена Львов" готов к приезду национальной сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

В ассоциации напомнили, что в июне на "Арена Львов" национальная сборная Украины по футболу проведет два матча отбора Евро - со сборной Сербии и Люксембурга.

Также, в ассоциации напомнили, что в сентябре 2018 года на "Арена Львов" состоялся матч между подопечными Андрея Шевченко и словаками (Лига наций - ред.). Тогда у участников поединка были претензии к качеству газона, пишут в УАФ.

"Директор "Арены Львов" Юрий Майборода убежден, что теперь недовольных уже не будет. Ведь благодаря современным нидерландским технологиям в марте на искусственное основание было постелено новый натуральный газон, и он находится в идеальном состоянии", - говорится в сообщении.

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"Арену Львов" построили к Евро-2012.

"Благодаря поддержке руководства УАФ, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства финансов Украины, местных властных структур все работы проходили по запланированному графику. Из государственного бюджета было выделено 7 млн грн, еще 1,5 млн пришлось занимать, поскольку март - не лучшее время для роста травы, поэтому пришлось ее греть специальными осветительными установками", - комментирует директор "Арены Львов" Юрий Майборода.

О готовности стадиона и качестве выполненных работ заявил также председатель Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко.

"По его мнению, новый газон соответствует всем требованиям, и теперь на "Арене Львов" можно проводить официальные матчи не только подопечных Андрея Шевченко, но и женской сборной, представителей других возрастных групп. Есть надежда, что именно здесь будут принимать своих соперников и лучшие местные футбольные команды", - проинформировали в УАФ, добавив, что новый газон "Арены Львов" при надлежащей эксплуатации может прослужить до 10 лет.

Как писал УНН, президент УАФ Андрей Павелко вчера получил новую должность в УЕФА. Его назначили председателем Комитета по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

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