В УАФ спростували інформацію про обшуки НАБУ

КИЇВ. 29 травня. УНН. В українських ЗМІ продовжується хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) та її президента Андрія Павелка. Зокрема з'являється викривлена та спотворена інформація про обшуки та інші слідчі дії щодо її посадовців. Про це йдеться на Facebook-сторінці УАФ, передає УНН.