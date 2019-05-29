В УАФ спростували інформацію про обшуки НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В українських ЗМІ продовжується хвиля дискредитаційної кампанії проти Української асоціації футболу (колишня ФФУ) та її президента Андрія Павелка. Зокрема з'являється викривлена та спотворена інформація про обшуки та інші слідчі дії щодо її посадовців. Про це йдеться на Facebook-сторінці УАФ, передає УНН.
"Офіційно повідомляємо: жодних обшуків в Домі футболу не було!" - наголосили в Асоціації.
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Крім того, там попередили про підготовку нової хвилі фейкових новин.
"…з різних джерел та журналістського середовища надходять повідомлення про намагання розмістити та поширити (за відповідну платню) нову хвилю фейкових новин як про саму Асоціацію, так і про приватне життя Андрія Павелка.
Звертаємось до всіх ЗМІ, які поважають принципи журналістської етики, з проханням користуватись лише достовірною та перевіреною інформацією. Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ УАФ завжди відкрита і готова надати будь-які коментарі та підтверджуючі документи щодо питань, які цікавлять ЗМІ", - зазначили в УАФ.
Нагадаємо, напередодні деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито обшуки, проведені НАБУ в УАФ.